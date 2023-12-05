Шалимов: «Зенит» по делу не лидирует в РПЛ

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов оценил результаты санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» уже четыре поражения в РПЛ, — это много и команда не идет на первом месте по делу», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 17 туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 33 очка. Лидером РПЛ является «Краснодар», который опережает «Зенит» на два балла.

Стоит сказать, что в прошлом розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» проиграли всего два матча из 30, а сейчас имеют уже четыре поражения в 17 встречах.