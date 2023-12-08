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Агент Сафонов назвал игроков, с которыми «Зенит» может расстаться

08 Декабря 2023 • 17:06 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
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09.12 19:45

Футбольный агент Алексей Сафонов перед стартом зимнего трансферного окна порассуждал о том, каких игроков питерский «Зенит» может отпустить из состава.

«У них есть игроки, которых можно отдать и двигаться дальше. Назову Алексея Сутормина, Роберта Ренана и Александра Ерохина», - говорит Сафонов «РИА Новости».

Напомним, что по последним слухам на Сутормина претендует прямой конкурент питерцев в турнирной таблице – столичное «Динамо».

После 17 туров РПЛ зенитовцы идут на втором месте в турнирной таблице лиги, набрав 33 очка в копилку. В 18-м туре «Зенит» примет дома «Пари НН».

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