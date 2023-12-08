Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

- «Зенит» в данный момент идёт по пути «Спартака». Не в плане тренера, а в плане неуправляемости команды. Нет такого, чтобы в «Зените» игроки выходили и дорожили именем клуба. Не видно, что это лидерская, чемпионская игра. Просто поменяй зенитовцев майками с футболистами любой другой команды чемпионата – и не различишь, где кто, – объяснил Чугунов.

В 18-м туре чемпионата России завтра, 9 декабря, «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Зенит» сыграет с «Пари НН».