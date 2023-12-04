Баранник назвал главную проблему «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о поражении «сине-бело-голубых» от «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата России.

Эксперт раскритиковал петербуржцев за слабую игру как в атаке, так и в обороне. Баранник считает, что «Зениту» необходимо создавать больше опасных моментов у ворот соперников.

«Проблема «Зенита» в том, что, владея инициативой, он не создаёт моментов. В матче с «Локомотивом» погодные условия сказались, но и в других последних играх «Зенит» не так часто угрожал чужим воротам. Раньше и моментов было больше, и реализация лучше», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

В 17 турах РПЛ «Зенит» набрал 33 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. Свой последний матч в текущем году петербуржцы проведут 9 декабря против «Пари НН».