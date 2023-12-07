​Чистяков ответил, чего не хватает «Зениту»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, чего не хватает команде для того, чтобы опережать «Краснодар» в турнирной таблице Премьер-лиги.

В настоящий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

«Наверное, очков, для начала. Не хватает, наверное, стабильности, чтобы не было так, что одну-две игры выиграли, одну проиграли. Побольше побед и серий хотелось бы», - слова Чистякова приведены на сайте «Зенита».

В субботу, 9 декабря, «Зенит» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Пари НН». После этой игры команда отправится в зимний отпуск.