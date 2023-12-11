Тихий: «Против «Краснодара» было тяжелее играть, чем против «Зенита»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий оценил уровень сопротивления в матчах против «Краснодара» и «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Против «Краснодара» было тяжелее играть, чем против «Зенита». «Краснодар» больше хочет, команда немного резче, держат более высокий темп игры. В совокупности больше, быстрее, выше», — рассказал игрок нижегородцев в интервью «Матч ТВ». Тихий также отметил, что сделал свой вывод после очных встреч.

Напомним, что «Краснодар» после 18-ти туров опережает «Зенит» на два очка. «Пари НН» закрыл первую часть сезона минимальным поражением в Санкт-Петербурге.