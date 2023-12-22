Газизов: «Уверен, Семак способен добиться успеха в европейском клубе»

Бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак способен проявить себя в европейском клубе.

Эксперт не смог сказать, в какой стране потенциально мог бы работать Семак, отметив лишь, что уверен в тренерских компетенциях и человеческих качествах 47-летнего специалиста.

«Уверен, что Семак этого достигнет. Работал с ним, поэтому точно знаю, на что способен Сергей Богданович. Он способен добиться успеха в европейском клубе», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз становились чемпионами России.