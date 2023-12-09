Кассьерра забил за «Зенит» в пяти матчах подряд, повторив достижение Дзюбы

Форвард питерского «Зенита» Матео Кассьерра сегодня вечером поразил ворота нижегородского «Пари НН». Этот матч завершился минимальной победой питерцев – 1:0.

Таким образом, Кассьерра забил за петербургский клуб в пяти матчах Премьер-лиги подряд. Как сообщает Opta Sports, последним игроком «Зенита» с таким достижением до Кассьерры был ещё Артём Дзюба – россиянин, ныне форвард «Локомотива» отметился подобным в 2021 году.

Ранее Кассьерра поражал ворота «Ахмата», «Балтики», «Краснодара» и «Локомотива». Все игры состоялись с 14 по 18-й туры Премьер-лиги.