Овчинников — о «Зените»: «1:3 от «Локомотива» — это унизительный счёт»

Известный российский тренер Валерий Овчинников высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура РПЛ.

По мнению Овчинникова, наставнику петербургской команды Сергею Семаку не стоит выпускать на поле легионеров, если они не могут играть в условиях холодной погоды.

«1:3 от «Локомотива» — это, скажу, унизительный счёт. Три мяча пропустить — многовато для чемпиона России», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

В 17 турах РПЛ «Зенит» набрал 33 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. Свой следующий матч петербуржцы проведут 9 декабря против «Пари НН». Начало — в 19:45 по московскому времени.