Карпов: «Зенит» не отдаст Сутормина «Динамо» этой зимой

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что питерский «Зенит» не отдаст универсального полузащитника Алексея Сутормина московскому «Динамо» этой зимой. Причина проста – питерцы не хотят усиливать конкурента за чемпионский титул.

«Динамо» собирается вернуться к этому вопросу будущим летом, когда у Сутормина останется год до конца контракта с «Зенитом», - объяснил Карпов.

Инсайдер добавляет, что более реальной сейчас выглядит аренда Алексея в «Ростов» - игрока очень хочет видеть в своих рядах Валерий Карпин, а дончане в этом сезоне не являются конкурентами питерцев.