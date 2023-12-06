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Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»

06 Декабря 2023 • 13:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
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08.12 19:00

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров считает, что полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева должны были удалять за фол на Клаудиньо в последнем туре Российской премьер-лиги.

«Однозначно красная. Слышал разговоры, что якобы Пиняев недостаточно продавил, прошелся бутсами по касательной. Вы что, издеваетесь?!», – возмутился Быстров в беседе с изданием Bobsoccer.

Напомним, на прошлых выходных московский «Локомотив» обыграл у себя дома «Зенит» со счётом 3:1. Петербургский клуб упустил первое место в турнирной таблице, а «Краснодар» вернулся на вершину.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Владимир Быстров Сергей Пиняев Клаудиньо ещё теги

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