Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров считает, что полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева должны были удалять за фол на Клаудиньо в последнем туре Российской премьер-лиги.

«Однозначно красная. Слышал разговоры, что якобы Пиняев недостаточно продавил, прошелся бутсами по касательной. Вы что, издеваетесь?!», – возмутился Быстров в беседе с изданием Bobsoccer.

Напомним, на прошлых выходных московский «Локомотив» обыграл у себя дома «Зенит» со счётом 3:1. Петербургский клуб упустил первое место в турнирной таблице, а «Краснодар» вернулся на вершину.