​Алип: «Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип дал комментарий по поводу субботнего матча чемпионата России против «Пари НН». Для «сине-бело-голубых» это будет заключительная игра в 2023 календарном году.

«Это заключительный матч, самое главное в нём – выиграть. Также важно и травму не получить в последнем матче. Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка», - цитирует Алипа сайт «Зенита».

После семнадцати туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два зачётных балла.

Матч «Зенит» - «Пари НН» начнётся 9 декабря в 19:45 по московскому времени.