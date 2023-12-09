Денис Адамов: «У Кассьерры в этом сезоне всё летит в ворота»

Голкипер питерского «Зенита» Денис Адамов оценил результативность своего одноклубника, лучшего бомбардира текущего сезона Премьер-лиги Матео Кассьерры. Колумбиец вечером поразил ворота нижегородского «Пари НН», матч завершился минимальном победой «Зенита».

«Этот сезон у него все летит в ворота, поэтому, надеюсь, так и продолжится. Как мы видим в каких‑то моментах даже немножко везет ему», - комментирует Адамов успехи форварда для «Матч ТВ».

У Кассьерры, напомним, по итогам первой части сезона РПЛ 14 забитых голов, отрыв от ближайших преследователей велик и составляет шесть баллов.