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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков: «Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата»

05 Декабря 2023 • 13:25 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о выступлениях петербургской команды в нынешнем сезоне.

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.

«Зенит» уязвим, потому что ушли Малком, Кузяев. Возможно, уже приелись победы и не хватает мотивации. Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Свой заключительный матч в нынешнем году петербургская команда проведёт 9 декабря против «Пари НН». Начало этой игры запланировано на 19:45 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков

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