Горшков: «Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о выступлениях петербургской команды в нынешнем сезоне.

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.

«Зенит» уязвим, потому что ушли Малком, Кузяев. Возможно, уже приелись победы и не хватает мотивации. Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Свой заключительный матч в нынешнем году петербургская команда проведёт 9 декабря против «Пари НН». Начало этой игры запланировано на 19:45 по московскому времени.