Семак: «Работу нужно любить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отношении к своей работе.

Специалист отметил, что для достижения серьёзных результатов в любом деле, к своей работе необходимо относиться с любовью.

«Если человек занимается нелюбимой работой и ему не нравится, конечно, требует от него каких-то значимых результатов или того, чтобы он вкладывал душу в свою работу, это невозможно. Работу нужно любить», — сказал Семак на YouTube-канале Let’s Talk MGIMO.

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отметим, что вместе с петербургской командой Семак пять раз выигрывал чемпионат России.