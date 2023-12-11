Гурцкая раскритиковал поведение игроков «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил настрой футболистов петербургского «Зенита» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Я не понимаю, какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться. Вроде бы в этом году есть какая-то гонка, вроде состав у них самый сильный. Но они проводят очень грустные матчи», — сказал Гурцкая в новом видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!». Отдельно функционер раскритиковал поведение Андрея Мостового и Данила Кругового на футбольном поле.

Напомним, что подопечные Сергея Семака завершили первую часть сезона Российской премьер-лиги на втором месте, отставая от «Краснодара» на два очка после 18-ти туров.