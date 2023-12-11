​Барриос не покинет «Зенит» зимой – агент

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о будущем футболиста. По словам агента, колумбийский хавбек зимой не станет менять клубную прописку.

«Вильмар останется в «Зените». Других вариантов нет», - слова Поссо на своих страницах приводит Sport24.

В сезоне 2023/2024 Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 21 матч. В них колумбийский футболист записал на свой счёт два результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Барриоса в 16 миллионов евро.

Отметим, что после первой части сезона «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место.