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Круговой – о футбольной столице России: «Пять титулов подряд – какие могут быть вопросы?»

04 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

В последние недели внезапно завязалась дискуссия о том, какой же город является футбольной столицей России. Андрей Канчельскис, например, говорил, что такой статус, несмотря на пять подряд чемпионств «Зенита», сохраняет Москва. А Дмитрий Губерниев и вовсе выбрал Королёв.

Между тем, к дискуссии подключился и защитник «Зенита» Данил Круговой. Он считает футбольной столицей Санкт-Петербург.

«Футбольная столица России – Питер. Почему? «Зенит» всегда должен быть первым и будет! И 100% – это за количество титулов за последнее время. Пять титулов подряд. Какие могут быть вопросы?» - цитирует Кругового Sport24.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, отставая от «Краснодара» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой

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