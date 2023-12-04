Круговой – о футбольной столице России: «Пять титулов подряд – какие могут быть вопросы?»

В последние недели внезапно завязалась дискуссия о том, какой же город является футбольной столицей России. Андрей Канчельскис, например, говорил, что такой статус, несмотря на пять подряд чемпионств «Зенита», сохраняет Москва. А Дмитрий Губерниев и вовсе выбрал Королёв.

Между тем, к дискуссии подключился и защитник «Зенита» Данил Круговой. Он считает футбольной столицей Санкт-Петербург.

«Футбольная столица России – Питер. Почему? «Зенит» всегда должен быть первым и будет! И 100% – это за количество титулов за последнее время. Пять титулов подряд. Какие могут быть вопросы?» - цитирует Кругового Sport24.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, отставая от «Краснодара» на два очка.