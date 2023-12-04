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Родригао: «Зениту» надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»

04 Декабря 2023 • 15:49 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Защитник «Зенита» Родригао высказался о турнирном положении своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в 17 турах РПЛ «Зенит» набрал 33 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла.

«Верю ли я, что «Зенит» закончит год на первом месте? Мы надеемся на это. Но больше, чем болеть против «Краснодара», нам нужно думать о нашей команде, о победе в нашей игре», — цитирует Родригао журналист Фабио Алейшо.

Свой последний матч в нынешнем году «Зенит» проведёт 9 декабря против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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