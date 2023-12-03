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Наставник «Пари НН» Юран: «В зимнюю паузу появятся два-три футболиста»

03 Декабря 2023 • 10:08 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

По словам специалиста, нижегородский клуб планирует усилить атаку команды, подписав двух-трёх новичков.

«В зимнюю паузу появятся два-три футболиста более квалифицированных. Больше атакующих игроков, потому что мы проседаем в атаке», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Пари НН» забил лишь 15 мячей и является одной из худших команд лиги по этому показателю.

В 17 турах РПЛ «Пари НН» набрал 24 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч нижегородцы проведут 9 декабря против «Зенита».

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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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