Лучший бомбардир РПЛ ушёл на зимнюю паузу с 14 голами

Лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги по итогам первой летне-осенне-зимней части сезона с огромной вероятностью останется колумбиец Матео Кассьерра. Нападающий завершил 2023 год с 14 голами в текущем сезоне РПЛ, один из них он забил сегодня вечером в ворота нижегородского «Пари НН». Отметим, что в первом круге Кассьерра также распечатал ворота нижегородцев, но дважды.

Ближайшими преследователями Кассьерры в бомбардирском рейтинге являются аж пять игроков с одинаковым количеством мячей. Это форвард «Краснодара» Джон Кордоба, вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, Константин Тюкавин из «Динамо», Фёдор Чалов из ЦСКА и вновь игрок «быков» Эдуард Сперцян: у всех по восемь мячей.