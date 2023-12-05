Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о наставнике команды Сергее Юране.

«Я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто. Он главный тренер, он отвечает за результат команды. Если его не поддержать, какой смысл вообще всем этим заниматься?» — приводит слова Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Пари НН» провел 17 матчей, в которых смог набрать 24 очка. На данный момент коллектив из Нижнего Новгорода занимает девятое место в турнирной таблице.

В заключительном туре перед зимней паузой команда Юрана сыграет на выезде с «Зенитом». Поединок должен пройти 9 декабря, начало запланировано на 19:45 по мск.