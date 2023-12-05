В «Сан-Паулу» заявили, что ничего не знают об интересе «Зенита» к Велингтону

Президент «Сан-Паулу» Жулио Касарес отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к защитнику Велингтону.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему бразильцу также проявляет ЦСКА.

«Мы ничего не знаем об интересе «Зенита» к Велингтону», — приводит слова Касареса «Чемпионат».

В минувшем сезоне Велингтон провёл за «Сан-Паулу» 31 матч, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 3 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Пятый ЦСКА «сине-бело-голубые» опережают на пять баллов.