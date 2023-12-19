Камоцци назвал Кассьерру лучшим нападающим РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего нападающего РПЛ на сегодняшний день.

Эксперт выделил игрока «Зенита» Матео Кассьерру, который стал лучшим бомбардиром первой части сезона, забив 14 голов в 16 матчах.

«Считаю, что на данный момент лучший нападающий в РПЛ — Матео Кассьерра. Он здорово прибавил в этом сезоне, стабильно забивает голы. Также ещё отмечу Кордобу из «Краснодара», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла.