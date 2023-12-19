Агент Чистякова: «Дмитрий никуда не переходит»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что 29-летний футболист может продолжить карьеру в «Сочи».

Ранее сообщалось, что в стан южан также может перейти полузащитник петербургской команды Александр Ерохин.

«На данный момент Дмитрий находится в отпуске. Он никуда не переходит. Возможна ли аренда этой зимой? На этот счёт будем общаться с «Зенитом», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Чистяков провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 2 миллиона евро.