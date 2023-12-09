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Гол Кассьерры, травма Чистякова и громкий момент Тихого: «Зенит» удержал победу над «Пари НН»

09 Декабря 2023 • 21:41 Комментировать
Зенит
1:0
Пари НН
окончен

«Зенит» завершал футбольный 2023 год домашним матчем с «Пари НН».

Протокол игры  
Зенит1:0Пари НН
(1:0) Кассьерра Матео15'  
Адамов ДенисЧистяков Дмитрий 24' (Алип Нуралы ( 24') Родригао де СоузаДуглас Сантос 46' (Круговой Данил ( 46') Фернандес Марио 64' (Клаудиньо ( 64') Вендел МаркусБарриос ВильмарКейрос ЭдуардоМантуан Густаво 73' (Изидор Вильсон ( 73') Кассьерра Матео 73' (Сергеев Иван ( 73') Мостовой Андрей
Запасные: Ерохин АлександрКоваленко АлександрРенан РобертСутормин АлексейКержаков МихаилВасютин Александр
Кукушкин ИванТихий ДмитрийГоцук КириллАлександров ВикторКарапузов Владислав 89' (Кутателадзе Николоз ( 89') Каккоев Никита 75' (Зе Турбо Жозе ( 75') Трошечкин Александр 62' (Жигулёв Илья ( 62') Калинский НиколайСтоцкий Дмитрий 62' (Шнапцев Максим ( 62') Севикян ЭдгарКухарчук Илья 62' (Боселли Хуан ( 62')
Запасные: Толстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемБотнарь Виталий
09 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Перед отчётным матчем «Зенит» потерпел два поражения подряд в разных турнирах. Питерцы проиграли «Динамо» в Кубке и «Локомотиву» в чемпионате. Кубок на стадии четвертьфинала Пути РПЛ не играет большой роли – проигравшие в двухматчевом противостоянии всего лишь опустятся в нижнюю сетку. А вот в Премьер-лиге каждое очко должно цениться «Зенитом» на вес золота.

Только неделю «сине-бело-голубые» пробыли на первом месте перед игрой с «Локомотивом». К последнему туру года петербуржцы уступали «Краснодару» два очка. Чтобы иметь шансы уйти на зимний перерыв лидером, команде Семака надо было обыгрывать «Пари НН». А дальше зенитовцам нужно, чтобы ЦСКА в воскресенье отобрал на выезде очки у «Краснодара».

«Пари НН» принимал «Зенит» в родных стенах в первом туре – то единственное на данный момент домашнее поражение нижегородцев в нынешнем розыгрыше РПЛ. Абсолютное большинство очков в Премьер-лиге «Пари НН» набирает именно у себя дома. В гостях же перед матчем с «Зенитом» команда Юрана взяла лишь два очка – в играх с «Уралом» и «Динамо».

Что ещё бросалось в глаза относительно «Пари НН», так это разница мячей. За семнадцать туров чемпионата нижегородцы забили и пропустили по пятнадцать голов. Меньше за это время забили только «Балтика» (12) и «Факел» (14), а меньше пропустил лишь «Краснодар» (14). В ворота «Зенита» на протяжении первого круга и двух матчей второго круга влетело по правилам 17 мячей.

Семак произвёл несколько изменений в стартовом составе после «Локомотива». На лавку был отправлен Кержаков, из-за которого «Зенит» пропустил первый гол на «РЖД Арене». Его место в рамке занял Адамов. Из полевых игроков свои места в основе питерцев сохранили Дуглас Сантос, Родригао, Вендел, Барриос и Кассьерра.

Вместо Алипа, Эраковича (дисквалифицированного из-за перебора жёлтых карточек), Кругового, Клаудиньо и Изидора в старте «Зенита» появились Чистяков, Марио Фернандес, Ду Кейрос, Мостовой и Мантуан. За гостей не сыграли Нигматуллин и Живоглядов по состоянию здоровья. Майга тоже почувствовал себя неладно, и одновременно он отбывал дисквалификацию.

Изначально было понятно, что «Пари НН» сделает ставку на оборону. В начале матча гости избежали неприятных для себя последствий после пары зенитовских прострелов и сами немножко сходили в атаку. Даже пробили в створ. Стоцкий на левом полуфланге убрал мяч от Ду Кейроса и уже в падении низом ударил в ближний угол – Адамов забрал сферу.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Здесь эта прописная истина сработала. Клаудиньо, правда, сам не забил – с левого фланга шарахнул в перекладину рядом с дальней девяткой. Но и так нормально оказалось для «Зенита». Мантуан на подхвате опередил Стоцкого и сделал поперечный пас Кассьерре. Тому оставалось направить мяч в ворота с маленького расстояния мимо защитника Александрова. Как раз это Кассьерра и сделал – забил свой 14-й гол в чемпионате (1:0).

В середине первого тайма Семаку пришлось экстренно менять Чистякова. Тот получил травму шеи, вместо него вышел Алип. До перерыва «Зенит» спокойно владел территорией, не разрывая чужую оборону. Приветы прилетали вперёд от Ду Кейроса и Мантуана – траектория не становилась сюрпризом для Кукушкина, голкипер гостей справлялся с этими ударами. «Пари НН» по мере своих возможностей также пытался ходить вперёд. Тот же Гоцук пробил головой после подачи Калинского со штрафного, но совсем мимо.

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На 51-й минуте питерцы разыграли угловой на правом фланге, и Вендел набросил к дальней штанге. Там Кукушкин, можно сказать, ошибся, смахнув мяч в Кассьерру. К счастью для волжан, Матео не был готов к такому подарку, сфера срикошетила от него неопасно. В другом случаях Мантуан и Мостовой били в руки Кукушкина. Счёт сохранялся скользкий. «Пари НН» имел подходы и неточные удары, Клаудиньо заигрывался сзади и рисковал. Не добивал «Зенит» своего соперника.

К 80-й минуте нижегородцы активизировались. И создали голевой момент. Подача углового слева, скидка – а дальше удар в упор ногой от Тихого. Повезло тут уже питерцам – лёг под мяч Барриос. Не было выстроенной игры у «Зенита», хотя плотный удар Изидора тоже был – Кукушкин не дрогнул. Клаудиньо ещё сходу пробил головой после подачи с правого фланга – выше створа.

Юран привычно получил жёлтую карточку за своё поведение. Гостям, несмотря на их старания, не хватало атакующих умений, они допускали много брака. Петербуржцы прибавили в добавленное время, но счёт уже не поменялся. Команда Семака взяла скромную победу и пошла на первое место. «Краснодар» сдвинет «сине-бело-голубых» обратно на вторую строчку, если выиграет в воскресенье у ЦСКА.

Кирилл Иванцов

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