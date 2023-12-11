«Зенит» – самый посещаемый клуб Восточной Европы

Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы.

Так, по информации от Metaratings, на игру питерцев в среднем приходят 26 913 зрителей, это самый лучший результат европейского региона. Второе место – у польского топ-клуба, варшавской «Легии» - на их матчи приходят в среднем 25 259 человек. Третье место – у ещё одного клуба из Польши, это «Шлёнск» из города Вроцлав – в среднем 23 219 зрителей на матче.

Кстати, четвёртое место – у лидера РПЛ, «Краснодара». На игры «быков» в среднем приходят посмотреть 22 831 человек.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв будучи вторым клубом турнирной таблицы РПЛ с 36 баллами.