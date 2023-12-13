Игрок «Зенита» Мантуан: «Главный раздражитель — это «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан назвал самого принципиального для себя соперника в чемпионате России.

Бразилец отметил, что особенный дух соперничества ощущается в играх с каждой из московских команд. Отдельно Мантуан выделил «Спартак», назвав «красно-белых» главным раздражителем «Зенита».

«Выделю как главного раздражителя и принципиального соперника, которого всегда хочется обыгрывать, по той истории, которая прослеживается между двумя клубами, да по всему тому, что между этими клубами происходило, — конечно, это «Спартак», — приводит слова Мантуана «РБ Спорт».

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая пятый «Спартак» на шесть очков.