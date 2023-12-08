Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: Если Семак настроит бразильцев, то «Зенит» победит «Пари НН»

08 Декабря 2023 • 19:21 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.27 X 5.80 2 13.00
Через 23 ч. 33 мин.

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором питерской клуб сыграет против «Пари НН».

Эксперт отметил, что многое в этом матче будет зависеть от настроя игроков, особенно легионеров, и если Сергей Семак настроит бразильцев, то «сине-бело-голубые» додержат уверенную победу.

«Очевидно, что по составу «Зенит» сильнее гостей, а это значит, что нужна мотивация на победу», - приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, что игра состоится завтра, 9 декабря, и начнётся в 19:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Пари НН Константин Лепёхин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
18:52
Два матча тура РПЛ пройдут с системой определения офсайдных линий
17:35
Гендиректор «Пари НН» подтвердил эпидемию в клубе
17:09
Нигматуллин и Живголядов не сыграют против «Зенита»
17:06
Агент Сафонов назвал игроков, с которыми «Зенит» может расстаться
16:19
В «Интернасьонале» высказались о возможном подписании Клаудиньо
12:47
​Рискованная ставка и прогноз на матч Зенит — Пари НН чемпионата России — 9 декабря 2023
12:34
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Зенит» идёт по пути «Спартака»
12:14
​Боков: «Зенит» опередит «Краснодар»
10:40
​Геркус не понимает, почему «Спартак» не построил стадион с крышей
07 Декабря
22:51
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Зенит — Пари НН РПЛ — 9 декабря 2023
17:09
​Чистяков ответил, чего не хватает «Зениту» 1
17:00
​Борис Игнатьев ждёт побед «Локомотива», «Зенита» и «Динамо»
16:50
​«Вопиющий случай»: ЭСК поддержала решение не удалять Пиняева в игре с «Зенитом» 1
16:09
​Чистяков выделил главных конкурентов «Зенита»
15:47
​Игрок «Зенита» Коваленко ожидает тяжёлого матча против «Пари НН» 1
15:05
​Ерохин – о матче с «Пари НН»: «Главное свои моменты забивать»
14:32
​Алип: «Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка»
14:25
​Сергеев считает «Пари НН» неудобным соперником
14:20
​Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»
14:15
​Семак рассказал, в чём сила «Пари НН»
12:44
Семак: «Наше дело — работать и стараться делать максимум того, что мы можем»
11:19
«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» по аренде Ренана
06 Декабря
23:09
​Масалитин упрекнул бразильцев «Зенита»
23:01
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Пари НН чемпионата России 9 декабря 2023
18:41
Баранник: «В чемпионской гонке «Зенит» должен побороть сам себя»
17:32
Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»
14:37
Севикян: «Юран хорошо понимает игроков»
13:14
Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»
11:53
Агент Клаудиньо подтвердил возможный переход игрока «Зенита» в «Интернасьонал»
09:56
Кандидат в президенты «Интернасьонала» Мело собирается подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо
09:19
Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»
05 Декабря
20:12
Ренан не собирается покидать «Зенит» — агент
16:47
Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто»
16:23
Шалимов: «Зенит» по делу не лидирует в РПЛ
15:56
В «Сан-Паулу» заявили, что ничего не знают об интересе «Зенита» к Велингтону
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
13:43
Овчинников — о «Зените»: «1:3 от «Локомотива» — это унизительный счёт»
13:25
Горшков: «Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата»
10:29
Мор высказался об ошибке вратаря «Зенита» Кержакова
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
16:28
Круговой – о футбольной столице России: «Пять титулов подряд – какие могут быть вопросы?»
15:49
Родригао: «Зениту» надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»
13:47
Игнатьев: «Локомотив» добился заслуженной победы над «Зенитом»
13:21
Баранник назвал главную проблему «Зенита» 1
09:39
Орлов назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
10:08
Наставник «Пари НН» Юран: «В зимнюю паузу появятся два-три футболиста»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
56 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
1
0
1.78 3.85 4.40
Видео
09.12.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.86 3.85 3.95
Видео
09.12.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.32 3.55 2.95
Видео
09.12.23 в 19:45
Зенит Зенит
Пари НН Пари НН
1.25 6.20 11.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
19:47 · Россия. Премьер-лига
Морозов забил свой первый гол за «Локомотив»
19:39 · Россия. Премьер-лига
«Алания» попала в число самых неожиданных чемпионов в мировых лигах
19:34 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Урала» пропускают в Премьер-лиге на протяжении 10 матчей подряд
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» повёл в матче с «Уралом» после удара Морозова
19:25 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий уверен, что ни одну игру 18 тура РПЛ не отменят
19:21 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: Если Семак настроит бразильцев, то «Зенит» победит «Пари НН»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча «Факел» - «Динамо»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Два матча тура РПЛ пройдут с системой определения офсайдных линий
18:51 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Локомотива» Левин: «Победа над «Зенитом» уже в прошлом, все мысли об «Урале»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Должны сегодня выйти, как дети во дворе»
18:37 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА опубликовал фото Роши с дельфином фото
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:17 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Локомотива» заявили, что играли и в более жёстких условиях
18:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича рассказал о состоянии словенца
18:17 · Россия. Премьер-лига
Матч «Локомотив» - «Урал» начнётся вовремя
Все новости
Рекомендуем