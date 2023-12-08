Лепёхин: Если Семак настроит бразильцев, то «Зенит» победит «Пари НН»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором питерской клуб сыграет против «Пари НН».

Эксперт отметил, что многое в этом матче будет зависеть от настроя игроков, особенно легионеров, и если Сергей Семак настроит бразильцев, то «сине-бело-голубые» додержат уверенную победу.

«Очевидно, что по составу «Зенит» сильнее гостей, а это значит, что нужна мотивация на победу», - приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, что игра состоится завтра, 9 декабря, и начнётся в 19:45 по московскому времени.