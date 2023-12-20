Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не хочет переходить в «Сочи», так как он намерен выступать за команду из первой половины турнирной таблицы РПЛ.

Ранее сообщалось, что в стан южан также может перейти полузащитник петербургской команды Александр Ерохин.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.