В «Пари НН» высказались по поводу обмана Трошечкина

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о том, что полузащитник нижегородской команды Александр Трошечкин пострадал от действий мошенников.

Ранее сообщалось, что 27-летнего футболиста обманули при покупке кроссовок через интернет.

Мелик-Гусейнов заявил, что клуб полностью поддерживает своего футболиста и считает неправильным, что персональная информация попадает в СМИ. Также гендиректор призвал прекратить критику Трошечкина за покупку дорогостоящих кроссовок.

«Александр не покупал кроссовки за 133 тысяч рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Трошечкин провёл за «Пари НН» 21 матч и отдал одну результативную передачу. На сегодняшний день нижегородская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 18 туров.