​Гендиректор «Пари НН» поставил оценку команде

Давид Мелик-Гусейнов, который работает на посту генерального директора «Пари НН», поставил команде оценку за выступление в первой части сезона.

Как известно, после восемнадцати сыгранных туров «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Оцениваем хорошо нынешнюю позицию и динамику. Для «Нижнего Новгорода» это исторический максимум в новейшей истории футбола. Никогда ещё не было, чтобы в XXI веке мы уходили в зимнее окно на 9-м месте. Если ставить оценку, то твёрдая четвёрка», - слова Мелика-Гусейнова приводит «Спорт-Экспресс».

Главным тренером «Пари НН» является Сергей Юран. Стоит сказать, что 22 из 24 очков нижегородская команда набрала в домашних матчах.

Вторая часть чемпионата России начнётся в марте.