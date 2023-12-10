Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юран: «Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге – дорогого стоит»

10 Декабря 2023 • 17:58 Комментировать
Зенит
1:0
Пари НН

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил выступление команды в последнем матче 2023 календарного года.

Напомним, что в субботу «Пари НН» проиграл «Зениту» на выезде со счётом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «сине-бело-голубых» Матео Кассьерра.

По словам Юрана, от матча на «Газпром Арене» у него остались двоякие впечатления.

«Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге – дорогого стоит, но хочется и результата. Думаю, на ничью в этом матче мы наиграли, особенно в тех условиях, в которых мы готовились», - цитирует Юрана «РБ Спорт».

Отметим, что «Пари НН» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Юран Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Декабря
16:26
Кухарчук: «В матче с «Зенитом» были надежды на победу» 1
15:20
Юран: «Я уже кричу о возвращении на систему «весна-осень»
14:56
Гендиректор «Пари НН»: «Мы выполнили задачу, которую ставили перед началом сезона»
12:42
​Пономарёв прочит «Зениту» сложности
09 Декабря
22:37
Денис Адамов: «У Кассьерры в этом сезоне всё летит в ворота»
22:21
Семак: «На игру влиял, наверное, скользкий счёт»
22:06
Вендел: «Невозможно представить лучшего сценария матча для того, чтобы сейчас немножко передохнуть от футбола»
22:05
Кассьерра забил за «Зенит» в пяти матчах подряд, повторив достижение Дзюбы
21:48
Лучший бомбардир РПЛ ушёл на зимнюю паузу с 14 голами
21:41
Гол Кассьерры, травма Чистякова и громкий момент Тихого: «Зенит» удержал победу над «Пари НН»
21:21
Юран в очередной раз получил предупреждение
20:16
«Зенит» потерял Чистякова из-за травмы
20:08
«Зенит» повёл в матче с «Пари НН» после удара Кассьерры
19:15
«Зенит» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:05
Карпов: «Зенит» не отдаст Сутормина «Динамо» этой зимой
18:40
Раскрыт срок возможного контракта Артура с «Зенитом»
18:37
​Кержаков и Клаудиньо – в запасе: «Зенит» озвучил состав на матч с «Пари НН»
13:19
Клиент PARI поставил 450 000 рублей на матч «Зенита» с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ
02:11
Зенит - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Декабря
19:21
Лепёхин: Если Семак настроит бразильцев, то «Зенит» победит «Пари НН»
18:52
Два матча тура РПЛ пройдут с системой определения офсайдных линий
17:35
Гендиректор «Пари НН» подтвердил эпидемию в клубе
17:09
Нигматуллин и Живголядов не сыграют против «Зенита»
17:06
Агент Сафонов назвал игроков, с которыми «Зенит» может расстаться
16:19
В «Интернасьонале» высказались о возможном подписании Клаудиньо
12:47
​Рискованная ставка и прогноз на матч Зенит — Пари НН чемпионата России — 9 декабря 2023
12:34
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Зенит» идёт по пути «Спартака»
12:14
​Боков: «Зенит» опередит «Краснодар»
10:40
​Геркус не понимает, почему «Спартак» не построил стадион с крышей
07 Декабря
22:51
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Зенит — Пари НН РПЛ — 9 декабря 2023
17:09
​Чистяков ответил, чего не хватает «Зениту» 1
17:00
​Борис Игнатьев ждёт побед «Локомотива», «Зенита» и «Динамо»
16:50
​«Вопиющий случай»: ЭСК поддержала решение не удалять Пиняева в игре с «Зенитом» 1
16:09
​Чистяков выделил главных конкурентов «Зенита»
15:47
​Игрок «Зенита» Коваленко ожидает тяжёлого матча против «Пари НН» 1
15:05
​Ерохин – о матче с «Пари НН»: «Главное свои моменты забивать»
14:32
​Алип: «Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка»
14:25
​Сергеев считает «Пари НН» неудобным соперником
14:20
​Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»
14:15
​Семак рассказал, в чём сила «Пари НН»
12:44
Семак: «Наше дело — работать и стараться делать максимум того, что мы можем»
11:19
«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» по аренде Ренана
06 Декабря
23:09
​Масалитин упрекнул бразильцев «Зенита»
23:01
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Пари НН чемпионата России 9 декабря 2023
18:41
Баранник: «В чемпионской гонке «Зенит» должен побороть сам себя»
17:32
Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»
14:37
Севикян: «Юран хорошо понимает игроков»
13:14
Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»
11:53
Агент Клаудиньо подтвердил возможный переход игрока «Зенита» в «Интернасьонал»
09:56
Кандидат в президенты «Интернасьонала» Мело собирается подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо
09:19
Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»
05 Декабря
20:12
Ренан не собирается покидать «Зенит» — агент
16:47
Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто»
16:23
Шалимов: «Зенит» по делу не лидирует в РПЛ
15:56
В «Сан-Паулу» заявили, что ничего не знают об интересе «Зенита» к Велингтону
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
13:43
Овчинников — о «Зените»: «1:3 от «Локомотива» — это унизительный счёт»
13:25
Горшков: «Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата»
10:29
Мор высказался об ошибке вратаря «Зенита» Кержакова
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
16:28
Круговой – о футбольной столице России: «Пять титулов подряд – какие могут быть вопросы?»
15:49
Родригао: «Зениту» надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»
13:47
Игнатьев: «Локомотив» добился заслуженной победы над «Зенитом»
13:21
Баранник назвал главную проблему «Зенита» 1
09:39
Орлов назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
10:08
Наставник «Пари НН» Юран: «В зимнюю паузу появятся два-три футболиста»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
3.15 3.45 2.25
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
1
2.16 3.60 3.25
Видео
10.12.23 в 19:45
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.22 3.55 3.15
Видео
10.12.23 в 19:45
Балтика Балтика
Рубин Рубин
2.60 3.05 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
19:12 · Россия. Премьер-лига
Хотулёв: «Я бы не сказал, что совсем удачно завершился матч, потому что настрой на три очка был»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оформил два очка за пять минут в финале Матча всех звёзд КХЛ
19:07 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «12 игр без поражений показывают, что у «Динамо» есть характер и мастерство»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Широков также отличился ассистом в Матче всех звёзд КХЛ
19:00 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв сделал голевой пас в матче всех звёзд КХЛ
18:56 · Россия. Премьер-лига
Аршавин забил в Матче всех звёзд КХЛ
18:54 · Россия. Премьер-лига
​«Досадно видеть легковесные решения»: В «Динамо» оценили назначенный пенальти
18:52 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» повторил клубный антирекорд результативности
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» и «Рубин» огласили стартовые составы
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Гафин оценил турнирное положение «Динамо» в РПЛ
18:44 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не смог выиграть восьмой матч РПЛ подряд
18:41 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, почему Смолов и Нгамалё не сыграли против «Факела
18:35 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири подвёл итоги матча против «Динамо»
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» довёл серию без побед до шести матчей кряду
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Чалов – в основе ЦСКА на игру с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем