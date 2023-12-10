​Юран: «Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге – дорогого стоит»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил выступление команды в последнем матче 2023 календарного года.

Напомним, что в субботу «Пари НН» проиграл «Зениту» на выезде со счётом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «сине-бело-голубых» Матео Кассьерра.

По словам Юрана, от матча на «Газпром Арене» у него остались двоякие впечатления.

«Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге – дорогого стоит, но хочется и результата. Думаю, на ничью в этом матче мы наиграли, особенно в тех условиях, в которых мы готовились», - цитирует Юрана «РБ Спорт».

Отметим, что «Пари НН» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.