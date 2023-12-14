В «Пари НН» назвали имя игрока, который пополнит состав команды зимой

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов назвал имя футболиста, который пополнит состав команды в зимнее трансферное окно.

«Мы в принципе уже подписали контракт с центральным защитником Кириллом Глущенковым (игрок белорусского «Торпедо-БелАЗ»). После Нового года он присоединится к команде», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

Также Кондратов отметил, что массовой закупки «Пари НН» делать не станет, поэтому состав команды будет пополнятся новыми именами только в случае ухода игроков. По словам председателя совета директоров, сейчас клуб рассматривает подписание ещё двух полузащитников.

В составе своего нынешнего клуба 23-летний Глущенков провёл 36 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 350 тысяч евро.