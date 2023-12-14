Туфрин: «У «Зенита» нет «дядьки», который может «напихать»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин выразил мнение, что в первой части текущего сезона петербургской команде не хватало лидера.

Туфрин отметил, что «сине-бело-голубые» недостаточно агрессивно выглядят в атаке и не показывают тот футбол, который привыкли видеть в их исполнении болельщики.

«Нет «дядьки» на поле. Понимаете, тренеры во время игры могут хоть из штанов выпрыгивать, пытаясь заставить футболистов играть лучше, но, если нет того, кто может завести, «напихать», что тоже иногда нужно, ничего не получится», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Напомним, в 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. От первого «Краснодара» петербуржцы сейчас отстают на два балла.