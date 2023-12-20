Клаудиньо согласился перейти во «Фламенго», однако клуб отпугнули требования «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал согласие на переход в бразильский «Фламенго», однако сделка не состоялся по причине требований петербургского клуба. Об этом сообщает ColunaDofla.

По информации источника, «Зенит» запросил за 26-летнего футболиста около 25 миллионов евро. Такая сумма не устроила «Фламенго».

В текущем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 18 миллионов евро.

Цвета петербургского клуба Клаудиньо защищает с лета 2021 года. После 18 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.