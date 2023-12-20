Васильев: «Если бы не «Зенит», я, может, не играл бы вообще в футбол»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о подписании нового контракта с петербургским клубом. Напомним, соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до середины 2028 года.

«Это мой первый серьёзный контракт, долго к этому шёл. Надеюсь, сейчас всё только начинается.

Клуб дал мне всё. Если бы не «Зенит», я, может, не играл бы вообще в футбол», — цитирует Васильева Metaratings.

Также футболист признался, что ему, как и многим других игрокам «Зенита», поступали предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Васильев провёл за «Зенит» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.