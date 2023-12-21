Орлов назвал Вендела лучшим полузащитником РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вендела.

По мнению Орлова, бразилец является сильнейшим игроком на своей позиции в чемпионате России. При этом журналист признался, что пока не знает, продолжит ли Вендел в будущем выступать за «Зенит».

«Человек не прошёл подготовку с командой. Приехал поздно, порой испытывал проблемы с мотивацией, но сколько матчей он вытащил! Вы можете назвать мне ещё одного полузащитника в РПЛ, который так же часто делал разницу осенью?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 22 миллиона евро.