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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ренан не собирается покидать «Зенит» — агент

05 Декабря 2023 • 20:12 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберто Ренана, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Ранее появилась информация, что в ближайшее трансферное окно 20-летний игрок перейдет в «Коринтианс» на правах аренды.

«Переход в «Коринтианс»? Нет, это неправда. Рассматривается ли в принципе уход Ренана зимой? Нет», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ренан перебрался в «Зенит» из «Коринтианса» в январе этого года. В текущем сезоне чемпионата России бразилец появился на поле в четырех матчах, сыграв с первого по четвертый тур.

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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