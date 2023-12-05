Ренан не собирается покидать «Зенит» — агент

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберто Ренана, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Ранее появилась информация, что в ближайшее трансферное окно 20-летний игрок перейдет в «Коринтианс» на правах аренды.

«Переход в «Коринтианс»? Нет, это неправда. Рассматривается ли в принципе уход Ренана зимой? Нет», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ренан перебрался в «Зенит» из «Коринтианса» в январе этого года. В текущем сезоне чемпионата России бразилец появился на поле в четырех матчах, сыграв с первого по четвертый тур.

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 9 миллионов евро.