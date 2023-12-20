Игрок «Пари НН» Майга близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга близок к переходу в «Локомотив».

По информации Sport24, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что в услугах 28-летнего малийца также заинтересован «Краснодар».

В текущем сезоне Майга провёл за «Пари НН» 19 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1 миллион евро.

Напомним, Майга защищает цвета нижегородского клуба с лета 2022 года. Ранее он выступал за московский «Велес».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от четвёртого «Локомотива» на семь очков.