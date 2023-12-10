​Пономарёв прочит «Зениту» сложности

Известный отечественный специалист, бывший игрок ЦСКА и советской сборной, Владимир Пономарев, прочит сложности питерскому «Зениту» во второй половине чемпионата. Пономарев считает, что защитить свой титул коллективу Сергея Семака будет очень непросто, ему не нравится игра питерского клуба в ее нынешнем исполнении.

- «Зенит», конечно, уже не тот, что был в том сезоне. Такого задора, как был раньше, у них уже нет. И гол «Зенит» в этом матче какой-то безобразный забил. Думаю, что тяжеловато им весной придётся, - озабочен Пономарев, слова которого цитирует Rusfootball.info.

В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет со «Спартаком» - но это будет уже в марте.