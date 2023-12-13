Игонин: «Ничего критичного в возможном уходе Вендела я не вижу»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на информацию о том, что полузащитник петербургской команды Вендел хочет покинуть клуб.

По мнению эксперта, возможный уход бразильца не станет серьёзной потерей для «Зенита», так как в команде есть и другие футболисты, способные выступать на уровне РПЛ.

«Ничего критичного в этом уходе я не вижу. Если Вендел действительно хочет покинуть «Зенит», тогда надо искать возможность отпустить его. Это может влиять на его самоотдачу и обстановку в команде», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Цвета петербургской команды бразильский футболист защищает с осени 2020 года.