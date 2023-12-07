Семак: «Наше дело — работать и стараться делать максимум того, что мы можем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об эмоциональном состоянии питерского клуба после неудачных последних игр.

Специалист отметил, что чемпионат в России довольно-таки длинный, поэтому все прекрасно понимают, что его невозможно пройти на одном дыхании.

«Наше дело — работать и стараться делать максимум того, что мы можем. Будут и поражения, и победы, мы это прекрасно понимаем», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» уступил «Динамо» (0:1), а в последнем туре потерпел поражение от «Локомотива» (1:3), тем самым уступив первое место в турнирной таблице.