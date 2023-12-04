Игнатьев: «Локомотив» добился заслуженной победы над «Зенитом»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Локомотива» над петербургским «Зенитом» (3:1) в последнем туре Российской премьер-лиги.
«Такие ошибки, какую допустил Кержаков, действуют на соперника обескураживающе. Хозяева добились на мой взгляд заслуженной победы», – приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».
Напомним, из-за поражения от «Локомотива» петербургский «Зенит» упустил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. На вершину чемпионата вернулся «Краснодар», который выиграл свой матч против «Оренбурга» с минимальным счётом 2:1.
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