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Игнатьев: «Локомотив» добился заслуженной победы над «Зенитом»

04 Декабря 2023 • 13:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
08.12 19:00

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Локомотива» над петербургским «Зенитом» (3:1) в последнем туре Российской премьер-лиги.

«Такие ошибки, какую допустил Кержаков, действуют на соперника обескураживающе. Хозяева добились на мой взгляд заслуженной победы», – приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Напомним, из-за поражения от «Локомотива» петербургский «Зенит» упустил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. На вершину чемпионата вернулся «Краснодар», который выиграл свой матч против «Оренбурга» с минимальным счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Борис Игнатьев ещё теги

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