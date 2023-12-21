Стрепетов: «Мы привыкли, что Барриос «таскал рояль», а сейчас он передумал это делать»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре полузащитника петербургской команды Вильмара Барриоса в нынешнем сезоне.

Эксперт отметил, что колумбийский футболист начал действовать в более атакующей манере, что негативным образом сказывается на результатах команды.

«Мы привыкли, что Барриос «таскал рояль». А сейчас передумал это делать. Он не обладает быстрым первым пасом. На нём останавливается быстрая атака. У него нет острого паса в район штрафной, где можно было бы найти Кассьерру, Сергеева и Мантуана», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Барриос провёл за «Зенит» 21 матч, в которых отметился двумя результативными передачами. Цвета петербургского клуба футболист защищает с февраля 2019 года.