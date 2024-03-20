Ямаль рассказал, о каком голе он мечтает

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что мечтает забить «ПСЖ» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

- Какой гол я мечтаю забить? Победный в Лиге чемпионов в ответном матче с «ПСЖ», - приводит слова футболиста Marca.

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля во Франции, а ответная игра состоится в Испании 16 апреля.

«Барселона» в 1/8 финала по сумме двух матчей прошла «Наполи», а «ПСЖ» выбил из турнира «Реал Сосьедад».

16-летний Ямаль в текущем сезоне провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач.