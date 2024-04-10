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Кунде поделился ожиданиями от встречи с Дембеле

10 Апреля 2024 • 12:29 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
1 2.00 X 3.90 2 3.75
Через 9 ч. 8 мин.

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде поделился ожиданиями от встречи с нападающим Усманом Дембеле, который прошлым летом перебрался в «ПСЖ». «Сине-гранатовые» сегодня сыграют на выезде против парижан в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Дембеле – это игрок, который обладает отличным дриблингом. Как и Мбаппе, он является футболистом, который способен сделать разницу на поле», – сказал Кунде на пресс-конференции перед матчем.

Дембеле прошлым летом обошёлся «ПСЖ» в 50 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции нападающий отметился одним голом и восемью результативными передачами.

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ПСЖ БАРСЕЛОНА
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