Гюндоган поделился планом «Барселоны» на матчи против «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, каким образом можно остановить «ПСЖ».

10 апреля команды встретятся в Париже в рамках первого матча четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов. 16 апреля «сине-гранатовые» примут французский коллектив в родных стенах.

«У нас будет шанс добиться успеха, если мы сыграем так, как, например, против «Наполи». Это так, однако, конечно, у «ПСЖ» отличный подбор игроков.

В матчах с «ПСЖ» нам необходимо сосредоточиться на контроле вингеров соперника – нужно очень хорошо защищаться, чтобы сдержать их, мы должны действовать коллективно. У нас будут шансы, если мы добьёмся этого», – передаёт Barca Universal слова Гюндогана.