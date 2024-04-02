Игроки «Барселоны» верят, что де Йонг и Педри сыграют в первом матче с «ПСЖ»

В раздевалке каталонской «Барселоны» царит позитивный настрой насчёт первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ». По информации от журналиста Адрии Альбертс, футболисты «сине-гранатовых» верят, что полузащитники Френки де Йонг и Педри смогут принять участие в первом матче в Париже.

Впрочем, медицинский штаб «сине-гранатовых» пока не может гарантировать, что оба хавбека сыграют на «Парк де Пренс». Хоть восстановление игроков и проходит позитивно, никаких гарантий пока нет.

Источник отмечает, что в первой игре с «ПСЖ» точно сможет принять участие Андреас Кристенсен.