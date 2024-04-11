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Анри: Хави подтверждает, что он - хороший тренер

11 Апреля 2024 • 20:36 Комментировать
ПСЖ
2:3
Барселона

Бывший форвард «Барселоны» Тьерри Анри высказался о наставнике каталонской команды Хави.

Анри отметил, что специалист изо дня в день становится сильнее как тренер.

- Не знаю, что с ним будет по окончании сезона. Всегда знал, что он – хороший тренер, который становится лучше изо дня в день. Сейчас результаты команды стали лучше и все говорят, чтобы его оставили, - приводит слова француза CBS Sports.

10 апреля команда Хави на выезде обыграла «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Хави официально объявил о том, что он покинет «Барселону» в конце сезона. Испанский тренер возглавляет команду с 2021 года.

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